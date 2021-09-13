В Сочи произошел крупный пожар в гостинице

Сообщение о возгорании на улице Сочинское шоссе, 4 «В» поступило диспетчеру в 14:11. Прибывшие на место подразделения установили, что горела кровля в частном гостевом доме на площади 100 кв. метров. В 15:23 специалисты остановили распространение огня, а в 15:23 полностью ликвидировали пожар.

На месте работали 37 пожарных и 12 спецмашин. Из гостиницы эвакуировали 20 человек, а погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прокуратура Лазаревского района начала проверку причин пожара и нарушений требований пожарной безопасности в гостинице. В ведомстве уточнили, что горела мансарда и перекрытие крыши.

Напомним, накануне в Анапе из-за пожара в гостинице эвакуировали постояльцев.