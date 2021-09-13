На трассе Джубга — Сочи ввели реверсивное движение

Краснодарский край

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С 13 сентября на участке А-147 Джубга-Сочи движение транспорта регулирует светофор

13 сентября глава Туапсинского района Виталий Мазнинов сообщил в своем инстаграме о введении реверсивного движения на участке трассы А-147. Ограничение действует с 29+610 км до 29+885 км, за селом Ольгинкой рядом с автобазой «Сургутнефтегаза».

Движение регулируется при помощи светофора. Причина реверса — ремонт трассы. Сколько будет действовать ограничение глава района не уточнил.

Напомним, в конце августа на трассе Джубга — Сочи ввели реверсивное движение из-за ДТП.

Дороги Ремонт дорог Туапсинский район

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На трассе Джубга — Сочи ввели реверсивное движение
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