В Анапе из-за пожара в гостинице эвакуировали постояльцев

Краснодарский край

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В Анапе вечером 12 сентября загорелась гостиница на улице Гоголя

Информация о пожаре на улице Гоголя поступила диспетчеру в 17:05. Спустя минуту на вызов направились подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели прибыли на место в 17:12 и выяснили, что горит здание на территории частной гостиницы. Площадь пожара — 70 кв. метров.

Через 10 минут пожарным удалось остановить распространение огня, а в 17:53 — полностью ликвидировать. В тушении участвовали девять человек и три спецмашины.

Из гостиницы эвакуировали 25 человек. Еще пятерым потребовалась помощь спасателей, чтобы покинуть горящее здание. Пострадавших в пожаре нет, сообщили 12 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Анапа МЧС Пожары Происшествия

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В Анапе из-за пожара в гостинице эвакуировали постояльцев
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