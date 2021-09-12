В Анапе из-за пожара в гостинице эвакуировали постояльцев

В Анапе вечером 12 сентября загорелась гостиница на улице Гоголя

Информация о пожаре на улице Гоголя поступила диспетчеру в 17:05. Спустя минуту на вызов направились подразделения Анапского пожарно-спасательного гарнизона.

Спасатели прибыли на место в 17:12 и выяснили, что горит здание на территории частной гостиницы. Площадь пожара — 70 кв. метров.

Через 10 минут пожарным удалось остановить распространение огня, а в 17:53 — полностью ликвидировать. В тушении участвовали девять человек и три спецмашины.

Из гостиницы эвакуировали 25 человек. Еще пятерым потребовалась помощь спасателей, чтобы покинуть горящее здание. Пострадавших в пожаре нет, сообщили 12 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.