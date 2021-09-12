Пассажирский автобус из Краснодара попал в ДТП на Ставрополье

Краснодарский край, Ставропольский край

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Вечером 11 сентября в Ставропольском крае произошло ДТП с микроавтобусом. Пострадали два человека

Авария случилась около 19:10 в Георгиевске на пересечении улиц Арсенальной и Лермонтова.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не пропустил пассажирский микроавтобус Mercedes, который ехал из Краснодара в Моздок.

Машины столкнулись. От удара автобус перевернулся. В момент ДТП в микроавтобусе находились шесть человек. Детей среди них не было, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Там также заявили, что пострадал водитель автобуса, его госпитализировали.

12 сентября в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю рассказали подробности аварии и уточнили информацию о пострадавших.

По данным ГИБДД, оба водителя в ДТП не пострадали. Травмы получили два пассажира автобуса, им назначили амбулаторное лечение.

Кроме того, сотрудники ГИБДД установили, что причиной аварии могла стать неопытность водителя легковушки (его страж всего пять месяцев).

Обстоятельства ДТП и степень ответственности обоих водителей устанавливаются, проводится проверка. Также проверку проводит прокуратура Ставропольского края.

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Пассажирский автобус из Краснодара попал в ДТП на Ставрополье
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