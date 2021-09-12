Пассажирский автобус из Краснодара попал в ДТП на Ставрополье

Вечером 11 сентября в Ставропольском крае произошло ДТП с микроавтобусом. Пострадали два человека

Авария случилась около 19:10 в Георгиевске на пересечении улиц Арсенальной и Лермонтова.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110 ехал по второстепенной дороге и на нерегулируемом перекрестке не пропустил пассажирский микроавтобус Mercedes, который ехал из Краснодара в Моздок.

Машины столкнулись. От удара автобус перевернулся. В момент ДТП в микроавтобусе находились шесть человек. Детей среди них не было, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю. Там также заявили, что пострадал водитель автобуса, его госпитализировали.