В Краснодаре отключили свет в Прикубанском округе

Сообщение об аварии поступило диспетчеру в 11:30. Без света остались 2,5 тыс. человек — это жители улиц Кореновской, Дзержинского, Генерала Мищенко, Ветеранов, Светлой и Сусанина.

Авария произошла из-за повреждения линии, отключено 15 трансформаторных подстанций.

Сейчас на месте работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов, сообщили в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.

Напомним, прошлая крупная авария случилась 7 сентября — тогда без света остались почти 4 тыс. краснодарцев.