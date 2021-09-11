В Краснодаре отключили свет в Прикубанском округе
Утром 11 сентября без света остались 2,5 тыс. жителей Прикубанского округа
Сообщение об аварии поступило диспетчеру в 11:30. Без света остались 2,5 тыс. человек — это жители улиц Кореновской, Дзержинского, Генерала Мищенко, Ветеранов, Светлой и Сусанина.
Авария произошла из-за повреждения линии, отключено 15 трансформаторных подстанций.
Сейчас на месте работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов, сообщили в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.
Напомним, прошлая крупная авария случилась 7 сентября — тогда без света остались почти 4 тыс. краснодарцев.
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