В Краснодаре отключили свет в Прикубанском округе

Краснодарский край

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Утром 11 сентября без света остались 2,5 тыс. жителей Прикубанского округа

Сообщение об аварии поступило диспетчеру в 11:30. Без света остались 2,5 тыс. человек — это жители улиц Кореновской, Дзержинского, Генерала Мищенко, Ветеранов, Светлой и Сусанина. 

Авария произошла из-за повреждения линии, отключено 15 трансформаторных подстанций.

Сейчас на месте работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов, сообщили в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара.

Напомним, прошлая крупная авария случилась 7 сентября — тогда без света остались почти 4 тыс. краснодарцев. 

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В Краснодаре отключили свет в Прикубанском округе
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