В сильном пожаре в Сочи сгорел двухэтажный барак

Вечером 9 сентября в Сочи из-за пожара в бараке эвакуировали 24 человека

О пожаре стало известно из соцсетей. В телеграм-канале «Сочи онлайн» написали», что барак загорелся в Дагомысе. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно много огня и дыма.

«У пострадавших сгорело все и даже некоторых животных спасти не успели», — написал автор поста.