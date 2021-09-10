В сильном пожаре в Сочи сгорел двухэтажный барак
Вечером 9 сентября в Сочи из-за пожара в бараке эвакуировали 24 человека
О пожаре стало известно из соцсетей. В телеграм-канале «Сочи онлайн» написали», что барак загорелся в Дагомысе. На кадрах, опубликованных очевидцами, видно много огня и дыма.
«У пострадавших сгорело все и даже некоторых животных спасти не успели», — написал автор поста.
В ГУ МЧС по Краснодарскому краю сказали, что дом загорелся около 18:00 9 сентября на Барановском шоссе в Лазаревском районе. На момент прибытия пожарных, огонь распространился на 300 кв. метров.
Общая площадь пожара составила 370 кв. метров. На месте работали более 40 спасателей, 15 единиц спецтехники и 2 бригады скорой помощи, уточнили в мэрии Сочи.
Всего из здания эвакуировали 24 человека, никто не пострадал. Людей готовы принять в пунктах временного размещения. В администрации города сказали, что готовы предоставить собственнику здания необходимую помощь.