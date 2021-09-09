Адыгее выделили 11 млн рублей на библиотеки и детские театры

В рамках финансирования в республику дополнительно поступило 5 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек, около 2,5 млн рублей на пополнение библиотечных фондов и свыше 3, 8 млн рублей — на оснащение детских и кукольных театров техническим и технологическим оборудованием.

Средства выделены дополнительно к уже заложенным субсидиям для Адыгеи. В 2021 году из федерального бюджета дали 10 млн рублей. Оснащение детских театров также профинансировано дополнительно к уже заложенным для республики федеральным субсидиям на текущий год в сумме 5 млн рублей.