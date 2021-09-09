Адыгее выделили 11 млн рублей на библиотеки и детские театры
Правительство РФ выделило Адыгее 11 млн рублей на модернизацию библиотек и оснащение детских театров
В рамках финансирования в республику дополнительно поступило 5 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек, около 2,5 млн рублей на пополнение библиотечных фондов и свыше 3, 8 млн рублей — на оснащение детских и кукольных театров техническим и технологическим оборудованием.
Средства выделены дополнительно к уже заложенным субсидиям для Адыгеи. В 2021 году из федерального бюджета дали 10 млн рублей. Оснащение детских театров также профинансировано дополнительно к уже заложенным для республики федеральным субсидиям на текущий год в сумме 5 млн рублей.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сказал, что в республике стремятся сформировать сеть учреждений культуры, доступных для всех жителей. Власти хотят, чтобы культурная сфера была привлекательной для людей всех возрастов.
«В республике строятся и ремонтируются дома культуры, создаются модельные библиотеки, модернизируются детские школы искусств, приобретается современное оборудование для учреждений культуры. Поддержка Правительства РФ и Федерального Собрания РФ позволяет нам эффективнее решать поставленные Президентом страны задачи по реализации национального проекта «Культура», — сказал Кумпилов.