В центре Краснодара столкнулись три машины

Утренняя авария на пересечении улиц Янковского и Новокузнечной затруднила движение для краснодарских водителей

Утром 9 сентября интернет-портал «Россия Кубань» сообщил об аварии в Краснодаре. Очевидцы рассказали, что на пересечении улиц Янковского и Новокузнечной столкнулись четыре автомобиля. Из-за ДТП прекратилось движение машин по полосе.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодару Юга.ру рассказали, что сообщение о происшествии поступило диспетчеру около 8:00.

Установлено, что 52-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris ехал по улице Янковского в сторону Северной и при повороте на улицу Новокузнечную не уступил дорогу Kia Ceed под управлением 29-летнего мужчины. В результате автомобили столкнулись.

После этого водитель Hyundai вышел из машины, не поставив ее на ручной тормоз, — иномарка покатилась и столкнулась с автомобилем Kia Venga под управлением 42-летней женщины, которая пыталась объехать аварию. Пострадавших в ДТП нет.

На водителя Hyundai Solaris составили два административных протокола — по ст. 12.13 КоАП РФ (Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу транспортному средству, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков) и ст. 12.19 КоАП РФ (Нарушение правил остановки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств). Всего виновника ДТП ждет штраф на общую сумму 3 тыс. рублей.

Напомним, в конце августа из-за аварии в центре Краснодара встали трамваи.