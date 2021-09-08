В Новороссийске достали маленького ежика из ливневки

Краснодарский край

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Новороссийские спасатели помогли ежонку и отпустили его в естественную среду обитания

7 сентября начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграм-аккаунте рассказал, что вечером диспетчеру поступил вызов от девушки. Она рассказала, что в ливневку по улице Героев Десантников упал маленький ежик и если его не спасти — он погибнет.

Спасатели выехали на место, подняли решетку ливневки и достали животное. Ежика отпустили в естественную среду обитания, а решетку опустили.

Напомним, в августе в Новороссийске спасли овечку, которая провалилась в яму с водой, а в апреле из ливневки достали кота, который просидел там почти неделю. 

Животные МЧС Новороссийск

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В Новороссийске достали маленького ежика из ливневки
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