В Новороссийске достали маленького ежика из ливневки
Новороссийские спасатели помогли ежонку и отпустили его в естественную среду обитания
7 сентября начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграм-аккаунте рассказал, что вечером диспетчеру поступил вызов от девушки. Она рассказала, что в ливневку по улице Героев Десантников упал маленький ежик и если его не спасти — он погибнет.
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