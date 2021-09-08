В Новороссийске достали маленького ежика из ливневки

Новороссийские спасатели помогли ежонку и отпустили его в естественную среду обитания

7 сентября начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграм-аккаунте рассказал, что вечером диспетчеру поступил вызов от девушки. Она рассказала, что в ливневку по улице Героев Десантников упал маленький ежик и если его не спасти — он погибнет.