На Кубани автобус со студентами из Ставропольского края попал в аварию. Есть пострадавшие

Утром 8 сентября автобус со студентами, которые ехали на фестиваль в Судак, столкнулся с грузовиком под Кропоткиным

8 сентября в 5:30 утра в Кавказском районе на дороге Темрюк — Краснодар — Ставрополь съехал в кювет автобус со студентами из Ставропольского края. В машине находилось 46 пассажиров и водитель. В результате аварии есть пострадавшие — четверых доставили в городскую больницу Кропоткина и центральную районную. Их состояние оценивают как средне тяжелое. Еще одному человеку оказали помощь на месте, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что авария произошла в 20-ти км от Кропоткина в сторону Тбилисского района. На месте ДТП работают 29 человек и 11 спецмашин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, в автобусе Setra ехали студенты Северо-Кавказского Федерального университета, которые направлялись на фестиваль в Судаке. За рулем машины с учащимися был 56-летний водитель из Ставрополя. Он выехал на встречную полосу, не выдержал безопасный интервал и столкнулся с грузовым автомобилем FreedLiner. В ДТП пострадали четверо: у 56-летнего водителя тяжелые травмы, двое 21-летних и один 20-летний студент получили травмы средней степени, а 19-летняя студентка получила травмы легкой степени. Всех доставили в больницу Кропоткина. Погибших нет.