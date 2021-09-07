Аэропорт Анапы принял рейсы из Геленджика, которые не могли сесть из-за непогоды

Краснодарский край

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6 сентября 14 рейсов, следовавших в Геленджик, ушли на запасной аэродром в Витязево

6 сентября из-за плохой погоды в районе аэропорта Геленджика все самолеты направили на запасной аэродром в Витязево под Анапой. В тот день аэропорт принял и отправил 14 рейсов в дополнение к свои рейсам и почти четыре тыс. пассажиров.

Большинство плановых суточных рейсов выполнили вовремя или с минимальными задержками. Всего за 6 сентября сотрудники аэропорта обслужили на прилет и вылет 71 рейс и почти 19 тыс. пассажиров. 

Сегодня аэропорт продолжает помогать коллегам из Геленджика и принимает рейсы в качестве запасного аэродрома. На 16:00 в аэропорту Витязево приземлилось пять рейсов, два из них уже вылетели в пункты назначения, сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Напомним, в августе из-за непогоды в Сочи не смогли приземлиться девять самолетов — их направили на запасные аэродромы края. 

Анапа Аэропорты Геленджик

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