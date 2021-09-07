Аэропорт Анапы принял рейсы из Геленджика, которые не могли сесть из-за непогоды

6 сентября из-за плохой погоды в районе аэропорта Геленджика все самолеты направили на запасной аэродром в Витязево под Анапой. В тот день аэропорт принял и отправил 14 рейсов в дополнение к свои рейсам и почти четыре тыс. пассажиров.

Большинство плановых суточных рейсов выполнили вовремя или с минимальными задержками. Всего за 6 сентября сотрудники аэропорта обслужили на прилет и вылет 71 рейс и почти 19 тыс. пассажиров.

Сегодня аэропорт продолжает помогать коллегам из Геленджика и принимает рейсы в качестве запасного аэродрома. На 16:00 в аэропорту Витязево приземлилось пять рейсов, два из них уже вылетели в пункты назначения, сообщили в пресс-службе ГК «Аэродинамика».

Напомним, в августе из-за непогоды в Сочи не смогли приземлиться девять самолетов — их направили на запасные аэродромы края.