В Новороссийске загорелась Лысая гора
Утром 7 сентября на горе Лысой под Новороссийском загорелась сухая трава
Утром 7 сентября пользователи социальных сетей расссказали о пожаре на склоне под Новороссийском.
Сообщение о задымлении на горе Лысой в микрорайоне Мефодиевки поступило диспетчеру в 11:33. О возгорании также сообщили оперативному дежурному Краснодарского краевого лесопожарного центра.
Прибывшие на место подразделения установили, что горит лес. В 13:33 специалисты остановили распространение огня.
На месте работают 70 пожарных и 21 спецмашина. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров рассказал в своем инстаграме, что причина пожара — возгорание сухой травы. Чтобы потушить пожар, спасателям вручную доставляли воду ранцевыми огнетушителями. Одеров попросил жителей Новороссийска не ходить в лес, не бросать окурки и не разжигать костры.
Также в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на Кубани до 8 сентября действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности.