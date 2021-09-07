В Новороссийске загорелась Лысая гора

Краснодарский край

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Утром 7 сентября на горе Лысой под Новороссийском загорелась сухая трава

Утром 7 сентября пользователи социальных сетей расссказали о пожаре на склоне под Новороссийском. 

Сообщение о задымлении на горе Лысой в микрорайоне Мефодиевки поступило диспетчеру в 11:33. О возгорании также сообщили оперативному дежурному Краснодарского краевого лесопожарного центра.

Прибывшие на место подразделения установили, что горит лес. В 13:33 специалисты остановили распространение огня. 

На месте работают 70 пожарных и 21 спецмашина. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. 

Начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров рассказал в своем инстаграме, что причина пожара — возгорание сухой травы. Чтобы потушить пожар, спасателям вручную доставляли воду ранцевыми огнетушителями. Одеров попросил жителей Новороссийска не ходить в лес, не бросать окурки и не разжигать костры. 

Также в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что на Кубани до 8 сентября действует экстренное предупреждение по высокой пожароопасности.

Лесное хозяйство Новороссийск Пожароопасность Пожары

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