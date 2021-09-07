В Новороссийске загорелась Лысая гора

Утром 7 сентября на горе Лысой под Новороссийском загорелась сухая трава

Утром 7 сентября пользователи социальных сетей расссказали о пожаре на склоне под Новороссийском.

Сообщение о задымлении на горе Лысой в микрорайоне Мефодиевки поступило диспетчеру в 11:33. О возгорании также сообщили оперативному дежурному Краснодарского краевого лесопожарного центра.

Прибывшие на место подразделения установили, что горит лес. В 13:33 специалисты остановили распространение огня.

На месте работают 70 пожарных и 21 спецмашина. Погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.