Почти 4 тыс. краснодарцев остались без света
Жителям Карасунского и Прикубанского округов ограничили подачу электроэнергии из-за аварий
7 сентября в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара сообщили об аварийном отключении света по улицам Трамвайной, Парусной и Мачуги. Без электроэнергии остались 2 тыс. 100 человек.
Сообщение о следующей аварии поступило в 13:00. Подачу света ограничили по улицам 40-летия Победы, Зиповской, Московской, а отключение затронуло 1 тыс. 800 человек.
Из-за повреждений на линии отключено 19 трансформаторных подстанций.
На местах аварий работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов.
Напомним, 2 сентября в Краснодаре произошло аварийное отключение энергии в Карасунском округе.
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