Почти 4 тыс. краснодарцев остались без света

Краснодарский край

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Жителям Карасунского и Прикубанского округов ограничили подачу электроэнергии из-за аварий

7 сентября в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара сообщили об аварийном отключении света по улицам Трамвайной, Парусной и Мачуги. Без электроэнергии остались 2 тыс. 100 человек. 

Сообщение о следующей аварии поступило в 13:00. Подачу света ограничили по улицам 40-летия Победы, Зиповской, Московской, а отключение затронуло 1 тыс. 800 человек.

Из-за повреждений на линии отключено 19 трансформаторных подстанций. 

На местах аварий работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов.

Напомним, 2 сентября в Краснодаре произошло аварийное отключение энергии в Карасунском округе.

Краснодар Энергетика

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