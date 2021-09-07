Почти 4 тыс. краснодарцев остались без света

7 сентября в инстаграме Единой диспетчерской службы Краснодара сообщили об аварийном отключении света по улицам Трамвайной, Парусной и Мачуги. Без электроэнергии остались 2 тыс. 100 человек.

Сообщение о следующей аварии поступило в 13:00. Подачу света ограничили по улицам 40-летия Победы, Зиповской, Московской, а отключение затронуло 1 тыс. 800 человек.

Из-за повреждений на линии отключено 19 трансформаторных подстанций.

На местах аварий работают специалисты «НЭСК». Подачу света планируют вернуть через 4–5 часов.

Напомним, 2 сентября в Краснодаре произошло аварийное отключение энергии в Карасунском округе.