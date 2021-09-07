В Майкопе девушка за рулем спорткара насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

В Майкопе 6 сентября девушка на Audi насмерть сбила пенсионерку

ДТП произошло 6 сентября около 12:55 в Майкопе на пересечении улиц Пролетарской и Лермонтова, сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

По предварительным данным, 29-летняя местная жительница наехала на 85-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

От удара пенсионерка упала и получила различные травмы. Она скончалась на месте.

По факту ДТП в полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.