В Майкопе девушка за рулем спорткара насмерть сбила 85-летнюю пенсионерку

Адыгея

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В Майкопе 6 сентября девушка на Audi насмерть сбила пенсионерку

ДТП произошло 6 сентября около 12:55 в Майкопе на пересечении улиц Пролетарской и Лермонтова, сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

По предварительным данным, 29-летняя местная жительница наехала на 85-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

От удара пенсионерка упала и получила различные травмы. Она скончалась на месте.

По факту ДТП в полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее Юга.ру писали, что в Сочи 19-летний молодой человек  попал в ДТП на арендованном Lamborghini. Никто из людей не пострадал.

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