В Москве осудят женщину, которая связала детей-инвалидов в санатории Сочи

С декабря 2020 года по май 2021 года 48-летняя москвичка систематически издевалась над двумя приемными 10-летними девочками-инвалидами. Она била их и связывала, рассказали в пресс-службе московской прокуратуры.

Об этом стало известно во время их отдыха в Сочи. В один из дней горничная санатория зашла в номер и увидела там связанных детей. Сотрудница сразу сообщила об этом охране, а затем в полицию.