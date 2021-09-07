В Москве осудят женщину, которая связала детей-инвалидов в санатории Сочи
В одном из санаториев Сочи горничная нашла в номере связанных детей-инвалидов
С декабря 2020 года по май 2021 года 48-летняя москвичка систематически издевалась над двумя приемными 10-летними девочками-инвалидами. Она била их и связывала, рассказали в пресс-службе московской прокуратуры.
Об этом стало известно во время их отдыха в Сочи. В один из дней горничная санатория зашла в номер и увидела там связанных детей. Сотрудница сразу сообщила об этом охране, а затем в полицию.
В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание двух несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением).
Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Сейчас обвиняемая находится под стражей.