В Москве осудят женщину, которая связала детей-инвалидов в санатории Сочи

Краснодарский край

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В одном из санаториев Сочи горничная нашла в номере связанных детей-инвалидов

С декабря 2020 года по май 2021 года 48-летняя москвичка систематически издевалась над двумя приемными 10-летними девочками-инвалидами. Она била их и связывала, рассказали в пресс-службе московской прокуратуры.

Об этом стало известно во время их отдыха в Сочи. В один из дней горничная санатория зашла в номер и увидела там связанных детей. Сотрудница сразу сообщила об этом охране, а затем в полицию.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (Истязание двух несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, сопряженное с жестоким обращением).

Московская прокуратура утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд. Сейчас обвиняемая находится под стражей.

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