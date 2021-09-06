Жительница Кубани и двое детей погибли в лобовом ДТП в Адыгее

Вечером 5 сентября на трассе А146 Краснодар — Верхнебаканский иномарка врезалась в КамАЗ, а потом еще в три автомобиля

ДТП произошло около 21:00 на 25 км трассы Краснодар — Верхнебаканский в районе Энема. По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai под управлением 33-летней женщины столкнулся на встречке с КамАЗом, за рулем которого находился 49-летний житель Армавира.

От удара легковушку отбросило обратно на свою полосу, где она столкнулась с еще тремя автомобилями. В ДТП погибла водитель иномарки и двое ее пассажиров: 15-летние мальчик и девочка, сообщили в пресс-службе МВД Адыгеи.

На время работы следователей на трассе закрыли движение по двум полосам. Сейчас открыты уже все участки трассы.