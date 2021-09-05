В Анапе столкнулись автобус и автокран. Есть погибшие
В Анапе в ночь на 5 сентября на трассе Новороссийск-Керчь произошло лобовое столкновение автобуса и автокрана
Водитель автобуса погиб, два пассажира пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.
«Автобус Toyota Coaster, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, в котором находились восемь человек, двигаясь по федеральной трассе Керчь-Новороссийск в сторону аэропорта, в районе Анапы выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автокраном КАМАЗ, после чего столкнулся с легковым автомобилем KIA. В результате ДТП 45-летний водитель автобуса скончался на месте, двоих пассажиров доставили в травмпункт», — говорится в сообщении.
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