В Анапе столкнулись автобус и автокран. Есть погибшие

В Анапе в ночь на 5 сентября на трассе Новороссийск-Керчь произошло лобовое столкновение автобуса и автокрана

Водитель автобуса погиб, два пассажира пострадали, сообщает прокуратура Краснодарского края.

«Автобус Toyota Coaster, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, в котором находились восемь человек, двигаясь по федеральной трассе Керчь-Новороссийск в сторону аэропорта, в районе Анапы выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автокраном КАМАЗ, после чего столкнулся с легковым автомобилем KIA. В результате ДТП ​45-летний водитель автобуса скончался на месте, двоих пассажиров доставили в травмпункт», — говорится в сообщении.