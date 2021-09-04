Неизвестный напал на страусов в Славянске-на-Кубани

Краснодарский край

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Неустановленный гражданин вечером 3 сентября кидался в экзотических птиц камнями и пытался их поколотить

Полиция Славянского района инициировала проверку после того, как телеграм-канал «Типичный Краснодар» опубликовал видео, на котором неизвестный проник в вольер со страусами и издевается над птицами — бегает за ними, пытаясь ударить и кидается в них камнями.

Вольер со страусами находится на попечении местного центра дополнительного образования — его сотрудники и воспитанники ухаживают за экзотическими птицами.

«По факту нападения на птиц обращение зарегистрировано, проводится проверка с целью установления всех обстоятельств»,— сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого ГУ МВД. Пострадали ли страусы, в ведомстве затруднились ответить.

Отметим, что неделю назад глава Славянского района выпустил постановление, запрещающее купаться в море в Калининском и Красноармейском районах, не имеющих выхода к побережью.

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Неизвестный напал на страусов в Славянске-на-Кубани
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