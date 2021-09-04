В Майкопе открыли памятник Герою России Владиславу Долонину

Адыгея

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В церемонии, приуроченной ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, принял участие глава Адыгеи

3 сентября в Майкопе на территории средней школы №3 был торжественно открыт бюст Героя России, старшего лейтенанта Владислава Долонина.

До недавнего времени этот памятник был установлен на территории воинской части в Свердловской области, где служил Владислав. Но в апреле 2021 года его родственники обратились к властям Республики Адыгея с просьбой перевезти бюст на родину героя. И теперь он нашел свое место на территории школы, в которой Долонин учился.

Владислав Долонин героически погиб в 26 лет в марте 1995 года в ходе антитеррористической операции на территории Северного Кавказа.

«Мы хотим, чтобы жители Адыгеи знали и помнили о своих героях; чтобы наша молодежь воспитывалась на примерах таких людей, каким был Владислав, — храбрых, надёжных, с железной волей и стойкостью духа», — сказал в ходе церемонии открытия глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Также Кумпилов отметил символичность того, что мероприятие проходит в День солидарности в борьбе с терроризмом.

Имя Владислава Долонина носит одна из улиц города Асбест. А в Майкопе в 2017 году состоялась церемония гашения выпущенной в его честь почтовой марки из серии «Герои Российской Федерации».

Мурат Кумпилов Памятники

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В Майкопе открыли памятник Герою России Владиславу Долонину
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