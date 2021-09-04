Ножом в спину ранили полицейского в Туапсе

Краснодарский край

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По данным портала 93.ru, это произошло в ходе совместной попойки с рецидивистом, судимым за причинение вреда здоровью

27 августа в Туапсинскую районную больницу №1 с ножевыми ранениями спины обратился местный житель — сотрудник полиции. Районное МВД начало проверку обстоятельств произошедшего. Согласно предварительным данным, пострадавший получил ранения в ходе ссоры с 21-летним мужчиной, который также угрожал полицейскому убийством. Подозреваемый задержан.

По данным портала 93.ru, задержанный был ранее судим по ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью») и ст. 119 («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). А конфликт между рецидивистом и полицейским произошел в процессе совместного распития спиртных напитков.

Напомним, что в Темрюке в августе произошло обратное: полицейский нанес телесные повреждения подростку.

Происшествия Туапсинский район

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