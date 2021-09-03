Власти Адыгеи рассказали о планах по ремонту дорог в республике
В Шовгеновском районе Адыгеи в 2022 году хотят сделать ремонт четырех участков дорог
Власти Адыгеи планируют в 2021 году отремонтировать почти 11 км дорог по Шовгеновскому району.
Сейчас ведутся работы по ремонту асфальта проезжей части на участке дороги у подъезда к аулу Хакуринохабль. Протяженность ремонтируемой территории — 3,8 км.
«Региональная дорога одновременно является центральной улицей населенного пункта, тем важнее создание качественного дорожного покрытия — подъезда к основным социальным объектам аула Хакуринохабль», — отметил представитель «Адыгеяавтодор» Роман Верзунов.
К концу этой недели начнутся работы на следующем участке дороги регионального значения Хакуринохабль — Пшизов общей протяженностью 2 км.
Выполнение планов дорожного ремонта в Адыгее находится на контроле Мурата Кумпилова. Особое внимание уделяется сельским дорогам региона, ведущим к центрам производства сельхозпродукции и социальным объектам, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.