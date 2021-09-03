Власти Адыгеи рассказали о планах по ремонту дорог в республике

В Шовгеновском районе Адыгеи в 2022 году хотят сделать ремонт четырех участков дорог

Власти Адыгеи планируют в 2021 году отремонтировать почти 11 км дорог по Шовгеновскому району. Сейчас ведутся работы по ремонту асфальта проезжей части на участке дороги у подъезда к аулу Хакуринохабль. Протяженность ремонтируемой территории — 3,8 км. «Региональная дорога одновременно является центральной улицей населенного пункта, тем важнее создание качественного дорожного покрытия — подъезда к основным социальным объектам аула Хакуринохабль», — отметил представитель «Адыгеяавтодор» Роман Верзунов.