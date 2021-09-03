Власти Адыгеи рассказали о планах по ремонту дорог в республике

Адыгея

Распечатать

В Шовгеновском районе Адыгеи в 2022 году хотят сделать ремонт четырех участков дорог

Власти Адыгеи планируют в 2021 году отремонтировать почти 11 км дорог по Шовгеновскому району. 

Сейчас ведутся работы по ремонту асфальта проезжей части на участке дороги у подъезда к аулу Хакуринохабль. Протяженность ремонтируемой территории — 3,8 км. 

«Региональная дорога одновременно является центральной улицей населенного пункта, тем важнее создание качественного дорожного покрытия — подъезда к основным социальным объектам аула Хакуринохабль», — отметил представитель «Адыгеяавтодор» Роман Верзунов.

К концу этой недели начнутся работы на следующем участке дороги регионального значения Хакуринохабль — Пшизов общей протяженностью 2 км. 

Выполнение планов дорожного ремонта в Адыгее находится на контроле Мурата Кумпилова. Особое внимание уделяется сельским дорогам региона, ведущим к центрам производства сельхозпродукции и социальным объектам, добавили в пресс-службе главы Адыгеи.

Дороги Мурат Кумпилов Ремонт дорог

Новости

У 11-летней Виолетты нет правого предплечья, ей нужен протез. Вы можете помочь с его покупкой
Выдра из Сочи предсказала победу России на Олимпиаде-2014. Журналисты узнали, что с ней стало
Власти Адыгеи рассказали о планах по ремонту дорог в республике
В Краснодаре открылась живописная выставка «Однажды»
На спил аварийных деревьев на Всесвятском кладбище в Краснодаре потратят до 3,7 млн рублей
В Краснодаре дети подожгли трамплин в Вишняковском сквере

Лента новостей

«Демонстративная казнь»
Сегодня, 13:15
«Демонстративная казнь»
На Кубани опека хочет забрать 13 детей из двух приемных семей
Как жить в Музыкальном районе Краснодара
Вчера, 11:11
Как жить в Музыкальном районе Краснодара
Экскурсию ведет художница Юля Шафаростова
Между бодипозитивом и стереотипами
Вчера, 10:05 Партнерский
Между бодипозитивом и стереотипами
Говорим о любви к своему телу с психотерапевтом, тренерами и пластическим хирургом

Реклама на портале