В Сочи оштрафовали замдиректора департамента городского хозяйства из-за долгого ответа на обращение местного жителя

В Сочи по инициативе прокуратуры к административной ответственности привлекли чиновника, который больше двух месяцев не рассматривал обращение местного жителя

В пресс-службе краевой прокуратуры 2 сентября сообщили, что замдиректора департамента городского хозяйства Сочи привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Сочинец обратился с заявлением в мае 2021 года. В установленные сроки ответ на обращение не поступил. Чиновник рассмотрел заявление спустя больше двух месяцев и только после вмешательства прокуратуры.

Суд назначил замдиректору департамента штраф в размере 5 тыс. рублей.