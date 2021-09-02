В Сочи оштрафовали замдиректора департамента городского хозяйства из-за долгого ответа на обращение местного жителя

Краснодарский край

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В Сочи по инициативе прокуратуры к административной ответственности привлекли чиновника, который больше двух месяцев не рассматривал обращение местного жителя

В пресс-службе краевой прокуратуры 2 сентября сообщили, что замдиректора департамента городского хозяйства Сочи привлекли к административной ответственности по ст. 5.59 КоАП РФ (Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).

Сочинец обратился с заявлением в мае 2021 года. В установленные сроки ответ на обращение не поступил. Чиновник рассмотрел заявление спустя больше двух месяцев и только после вмешательства прокуратуры.

Суд назначил замдиректору департамента штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, в 2015 году в Новороссийске оштрафовали чиновника за рассмотрение жалобы в течение трех месяцев, вместо положенных 30 дней. Размер штрафа составил 5 тыс. рублей.

Прокуратура Сочи Чиновники

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В Сочи оштрафовали замдиректора департамента городского хозяйства из-за долгого ответа на обращение местного жителя
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