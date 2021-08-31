В Новороссийске мужчина получил ожоги из-за взрыва баллончиков дихлофоса

ЧП произошло в многоэтажном доме Новороссийска 30 августа около 17:00. В квартире на первом этаже прогремел взрыв, когда мужчина травил тараканов.

«Новороссийский рабочий» сообщил, что от взрыва в квартире выбило три окна. Хозяйка квартиры рассказала, что в этот момент была у подруги, а тараканов специальным раствором травил муж. Кроме того, в квартире были несколько баллончиков с дихлофосом. По версии девушки, они взорвались от солнечного света.

Аварийно-газовая служба подтвердила, что утечки газа в квартире не было. Муж хозяйки квартиры находится в больнице. У него ожог головы и плеча.