В Новороссийске мужчина получил ожоги из-за взрыва баллончиков дихлофоса

Краснодарский край

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В Новороссийске 30 августа прогремел взрыв в квартире многоэтажного дома, когда мужчина травил насекомых

ЧП произошло в многоэтажном доме Новороссийска 30 августа около 17:00. В квартире на первом этаже прогремел взрыв, когда мужчина травил тараканов.

«Новороссийский рабочий» сообщил, что от взрыва в квартире выбило три окна. Хозяйка квартиры рассказала, что в этот момент была у подруги, а тараканов специальным раствором травил муж. Кроме того, в квартире были несколько баллончиков с дихлофосом. По версии девушки, они взорвались от солнечного света.

Аварийно-газовая служба подтвердила, что утечки газа в квартире не было. Муж хозяйки квартиры находится в больнице. У него ожог головы и плеча.

Ранее Юга.ру писали, что взрыв газа произошел в квартире Краснодара. ЧП произошло в многоквартирном доме 11 августа по улице Орджоникидзе.

Взрыв Новороссийск

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