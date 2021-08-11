«Там был настоящий ад, реальное пекло». Очевидец о взрыве газа в жилом доме Краснодара
11 августа портал Юга.ру связался с жильцом дома в Пашковском микрорайоне Краснодара, где произошел пожар, и вот что он рассказал
Напомним, этой ночью в доме на улице Орджоникидзе взорвался бытовой газ. Начался пожар. Жильцов эвакуировали. Власти разместили 24 человека в гостинице «Москва». Погиб 25-летний краснодарец, его мать и отчим в тяжелом состоянии.
Журналист портала Юга.ру связалась с Сергеем Остащенко — очевидцем и жителем дома, в котором произошел пожар. Он рассказал, что постройка, в которой случился взрыв, — очень старая хрущевка 1959 года постройки.
Ночью семья Остащенко проснулась от громкого взрыва. Сначала они заметили, что обвалился балкон. Мужчина понял, что начался пожар, только когда вышел на улицу.
«Сразу вывел свою семью. У меня маленькие дети: 10 лет дочери и шестилетний сын. События развивались стремительно. Я не успел вывести других, потому что занимался семьей», — рассказал мужчина.
Сергей сказал, что пожарные приехали через 15 минут после взрыва. Они быстро всё потушили и вывели людей, хотя огонь был серьезный. На место также приехали другие службы: полиция, представители властей и следователи. Власти тут же прислали автобус для жильцов и составили перепись. Тех, кому теперь негде жить, отвезли в гостиницу «Москва».
«Обязан отметить действия соседей и жителей соседних домов. Люди ворвались в пожар и вывели двух пострадавших. Там был настоящий ад, реальное пекло. Причина взрыва, как нам сказали, утечка бытового газа», — добавил очевидец.
Портал «Комсомольская правда — Кубань» поговорил со спасателем Виктором Дрокиным, который работал на месте пожара.
«Есть человек, который видел, как на этом этаже загорелась лампочка, а затем через секунду случился хлопок. То есть газ мог накопиться в квартире. После чего и случился пожар. К нему могла привести даже небольшая искра», — рассказал Дрокин.
Сейчас специалисты проверяют квартиру, где произошел взрыв, и оценивают, есть ли опасность для других жильцов. На лестничных площадках дома разрушены оконные рамы, стекла, наклонилась наружная чердачная стена. На бетонные полы в пострадавшей квартире упала одна из плит, а также осыпался утеплитель. Теперь нужно срочно все убрать, чтобы полы не провалились.
Работу спасателей усложнил дождь — сейчас он прекратился, но если опять пойдут осадки, то крышу над пострадавшей квартирой накроют полиэтиленом.