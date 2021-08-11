11 августа портал Юга.ру связался с жильцом дома в Пашковском микрорайоне Краснодара, где произошел пожар, и вот что он рассказал

Напомним, этой ночью в доме на улице Орджоникидзе взорвался бытовой газ. Начался пожар. Жильцов эвакуировали. Власти разместили 24 человека в гостинице «Москва». Погиб 25-летний краснодарец, его мать и отчим в тяжелом состоянии. Журналист портала Юга.ру связалась с Сергеем Остащенко — очевидцем и жителем дома, в котором произошел пожар. Он рассказал, что постройка, в которой случился взрыв, — очень старая хрущевка 1959 года постройки. Ночью семья Остащенко проснулась от громкого взрыва. Сначала они заметили, что обвалился балкон. Мужчина понял, что начался пожар, только когда вышел на улицу. «Сразу вывел свою семью. У меня маленькие дети: 10 лет дочери и шестилетний сын. События развивались стремительно. Я не успел вывести других, потому что занимался семьей», — рассказал мужчина.