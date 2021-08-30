Глава Адыгеи встретился с жителями Гиагинского района

Адыгея

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Мурат Кумпилов проверил ход работ в поселке Гончарка

30 августа Мурат Кумпилов посетил поселок Гончарка Гиагинского района и встретился с местными жителями для обсуждения проблемных тем. Жители пожаловались на качество дорог, освещения, транспортного обслуживания и перебои в водоснабжении. Также они подчеркнули необходимость строительства детской площадки. 

Руководитель Гиагинского района Андрей Таранухин рассказал, что сейчас идет строительство новой водопроводной сети в северной части поселка Гончарка. Местных жителей подключат к водоснабжению в 2022 году. Глава региона пообещал, что обращения по остальным темам будут отработаны в сжатые сроки.

Также Кумпилов проверил ход ремонта Гончарского Дома культуры. На сегодня в здании уже проделан ряд работ: заменили окна, обшили стены и произведена штукатурка стен на втором этаже. В планах — капитальный ремонт фасада Дома культуры и благоустройство территории. 

Следующим глава Адыгеи посетил Дендрологический парк Букреева. Сейчас Дендропарк переводится на республиканский уровень для включения в региональные программы. Кумпилов подчеркнул, что парк — очень перспективный объект для туризма и экскурсий для школьников и студентов. 

Капремонт Мурат Кумпилов Строительство

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Глава Адыгеи встретился с жителями Гиагинского района
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