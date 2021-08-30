В Краснодарском крае власти решили выплачивать вознаграждение за сдачу незаконно хранящегося оружия

Краснодарский край

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В администрации Кубани 29 августа рассказали, куда можно сдать незаконно хранящееся оружие и получить за это вознаграждение

Незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства можно сдать в любом отделе полиции Краснодарского края. Его принимают в рамках программы «Обеспечение безопасности населения».

Как отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края с начала 2021 года жители передали 769 патронов, 2 единицы гладкоствольного оружия, 229 мин, 133 гранаты и 424 грамма взрывчатых веществ. За это им выплатили порядка 390 тысяч рублей.

Ранее Юга.ру публиковали список разрешенного охотничьего оружия.

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В Краснодарском крае власти решили выплачивать вознаграждение за сдачу незаконно хранящегося оружия
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