В Краснодарском крае власти решили выплачивать вознаграждение за сдачу незаконно хранящегося оружия
В администрации Кубани 29 августа рассказали, куда можно сдать незаконно хранящееся оружие и получить за это вознаграждение
Незаконно хранящееся оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства можно сдать в любом отделе полиции Краснодарского края. Его принимают в рамках программы «Обеспечение безопасности населения».
Как отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края с начала 2021 года жители передали 769 патронов, 2 единицы гладкоствольного оружия, 229 мин, 133 гранаты и 424 грамма взрывчатых веществ. За это им выплатили порядка 390 тысяч рублей.
Ранее Юга.ру публиковали список разрешенного охотничьего оружия.
27 августа, 15:01 Партнерский«Вместо алкоголя мы принимаем мелатонин»
Врачи скорой рассказали о тонкостях работы в Краснодаре
28 августа, 21:53Когда карнавал в атаке перевешивает хаос в защите
Спортивный аналитик Артур Каратай подводит итог первого отрезка чемпионата