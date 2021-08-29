Три человека погибли в ДТП в Адыгее

Как установили прибывшие на место полицейские, 33-летний житель Кубани за рулем автомобиля «Мерседес» врезался в двигающийся навстречу грузовик. В результате аварии на месте погибли водитель иномарки, а также двое его пассажиров — мужчина и женщина. Еще одну девушку госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

Полиция устанавливает причины ДТП, а также ищет свидетелей произошелшего.

Как писали Юга.ру, 28 августа в Краснодаре произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля. А 26-летняя пассажирка машины скончалась на месте.