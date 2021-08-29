В Краснодаре произошло ДТП с трамваем. Погибла женщина

Автомобиль KIA ехал по улице Базовской и на регулируемом перекрестке в 14:50 столкнулся с трамваем, следовавшем по маршруту №21. В результате аварии госпитализировали 25-летнего водителя и 23-летнего пассажира KIA. А 26-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте.

Как писали Юга.ру, 25 августа произошло ДТП, в котором пострадали 5 машин.