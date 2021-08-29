В Краснодаре произошло ДТП с трамваем. Погибла женщина

Краснодарский край

Распечатать

В Краснодаре 28 августа произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля

Автомобиль KIA ехал по улице Базовской и на регулируемом перекрестке в 14:50 столкнулся с трамваем, следовавшем по маршруту №21. В результате аварии госпитализировали 25-летнего водителя и 23-летнего пассажира KIA. А 26-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте. 

Как писали Юга.ру, 25 августа произошло ДТП, в котором пострадали 5 машин. 

ДТП Краснодар

Новости

Больше 1,7 тыс. человек заболели коронавирусом за неделю на Кубани
В Краснодаре произошло ДТП с трамваем. Погибла женщина
Улицу Черкасскую откроют после капитального ремонта
В Краснодаре открылась выставка «Под солнцем города N»
В Сочи объявили штормовое предупреждение
В Сочи создадут экспериментальный вольер для адаптации леопардов, родившихся в зоопарке

Лента новостей

«Вместо алкоголя мы принимаем мелатонин»
27 августа, 15:01 Партнерский
«Вместо алкоголя мы принимаем мелатонин»
Врачи скорой рассказали о тонкостях работы в Краснодаре
Когда карнавал в атаке перевешивает хаос в защите
Вчера, 21:53
Когда карнавал в атаке перевешивает хаос в защите
Спортивный аналитик Артур Каратай подводит итог первого отрезка чемпионата
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 26 августа
26 августа, 22:28
Какие фильмы в Краснодаре можно посмотреть в кино с 26 августа

Реклама на портале