В Краснодаре произошло ДТП с трамваем. Погибла женщина
В Краснодаре 28 августа произошло ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля
Автомобиль KIA ехал по улице Базовской и на регулируемом перекрестке в 14:50 столкнулся с трамваем, следовавшем по маршруту №21. В результате аварии госпитализировали 25-летнего водителя и 23-летнего пассажира KIA. А 26-летняя пассажирка автомобиля скончалась на месте.
Как писали Юга.ру, 25 августа произошло ДТП, в котором пострадали 5 машин.
27 августа, 15:01 Партнерский«Вместо алкоголя мы принимаем мелатонин»
Врачи скорой рассказали о тонкостях работы в Краснодаре
Вчера, 21:53Когда карнавал в атаке перевешивает хаос в защите
Спортивный аналитик Артур Каратай подводит итог первого отрезка чемпионата