Причиной пожара в Сочи могло стать короткое замыкание
Специалисты назвали предварительную причину пожара в кафе Сочи 27 августа
Напомним, вечером 27 августа в сочинском кафе «Южная ночь» произошел крупный пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее здание.
Сочинский депутат Владислав Тепляков сказал, что одной из причин пожара мог стать взрыв газового баллона.
В мэрии Сочи 28 августа сообщили, что огонь тушили 29 спасателей с помощью 9 единиц спецтехники. Пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась.
Специалисты называют предварительной причиной возгорания короткое замыкание электрооборудования в подсобном помещении кафе.
Мэр города Алексей Копайгородский поручил оперативно привести территорию пожара в надлежащий санитарный вид и огородить на время восстановительных работ.
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