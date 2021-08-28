Причиной пожара в Сочи могло стать короткое замыкание

Краснодарский край

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Специалисты назвали предварительную причину пожара в кафе Сочи 27 августа

Напомним, вечером 27 августа в сочинском кафе «Южная ночь» произошел крупный пожар. Затем огонь перекинулся на соседнее здание.

Сочинский депутат Владислав Тепляков сказал, что одной из причин пожара мог стать взрыв газового баллона.

В мэрии Сочи 28 августа сообщили, что огонь тушили 29 спасателей с помощью 9 единиц спецтехники. Пострадавших нет, эвакуация людей не потребовалась.

Специалисты называют предварительной причиной возгорания короткое замыкание электрооборудования в подсобном помещении кафе.

Мэр города Алексей Копайгородский поручил оперативно привести территорию пожара в надлежащий санитарный вид и огородить на время восстановительных работ. 

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