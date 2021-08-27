В кафе на набережной Сочи произошёл крупный пожар

Вечером 27 августа начался пожар в сочинском кафе «Южная ночь», но огонь перекинулся на соседнее заведение

Вечером 27 августа в Сочи загорелось кафе на набережной в Сочи. Очевидцы сняли пожар на видео.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что пожар произошел в заведении на Приморской набережной. Сейчас место огорожено и 16 пожарных занимаются ликвидацией огня.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю рассказали, что в 21:25 поступило сообщение о возгорании в кафе. Прибывшие на место пожарные определили площадь пожара в 400 кв. метров. В 21:58 пожар локализовали на площади 500 кв. метров. Для тушения пожара используют 5 стволов Дельта.