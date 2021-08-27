Власти Адыгеи ожидают, что к концу 2021 года экономика республики поднимется на 4%

В Адыгее 26 августа власти подвели итоги социально-экономического развития республики за первое полугодие 2021 года

По данным Министерства экономического развития и торговли республики, Адыгея демонстрирует рост большинства показателей социально-экономического развития. Власти считают, что постепенное восстановление экономической активности позволит к концу 2021 года достигнуть ВРП в 149, 5 млрд рублей, а рост экономики к концу года выйдет на уровень 4%. Такие выводы сделали из основных макроэкономических показателей. Так, власти Адыгеи сообщили, что среднемесячная начисленная заработная плата за январь-июнь 2021 года составила 34 263,3 рубля или 109,7% к аналогичному периоду прошлого года. Среднедушевые денежные доходы населения республики выросли на 11,6% и сложились в размере 29 441,5 рублей. Реальные денежные доходы населения выросли на 4,9%.

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Индекс потребительских цен составил 4,1% — это один из самых низких показателей инфляции среди субъектов ЮФО. Кроме того, в республике снизился уровень зарегистрированной безработицы и составил 1,3%, уровень общей безработицы упал до 8,3%. К концу 2021 года власти ожидают, что процент выйдет до «допандемийного» уровня. В сфере строительства за полугодие выполнили работы на сумму 7,5 млрд рублей, рост к соответствующему периоду прошлого года составил 120,1%. В республике ввели в эксплуатацию 204 тыс. кв. метров жилья, что в 2 раза больше, чем в январе-июне 2020 года. В сельхозотрасли отметили снижение объемов производства. Это связано со сложившимися агроклиматическими условиями и со снижением площади посевов зерновых и зернобобовых культур. Промышленные предприятия республики за первую половину года отгрузили товары собственного производства и выполнили работы на 30,2 млрд рублей, что составила 103,3% к соответствующему периоду прошлого года.