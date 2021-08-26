В Краснодаре мужчина с ножом напал на двух человек

Краснодарский край

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24 августа мужчина порезал лицо 28-летнему краснодарцу. В полиции начали проверку

25 августа в социальных сетях появилась информация о поножовщине в Краснодаре на улице Ангарской.

По словам очевидцев, двое мужчин попросили прохожего вызвать им такси, но незнакомец в ответ достал нож и накинулся на них. Один из мужчин увернулся и отделался царапиной, а второму повезло меньше — ему порезали лицо.

Юга.ру обратились в пресс-службу МВД Краснодара. Там рассказали, что 25 августа около 15:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение от женщины. Она сообщила, что ее мужа ранили.

Полицейские прибыли на вызов и установили, что накануне у 28-летнего краснодарца произошел конфликт с прохожим. В результате он получил удар ножом в лицо. Сейчас полиция проводит проверку.

Напомним, в марте в Белореченске во время уличной разборки зарезали 22‑летнего парня.

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