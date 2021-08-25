В ДТП под Краснодаром полуприцепом снесло кабину грузовика
В ДТП на Ростовском шоссе столкнулись 25 августа столкнулись два грузовика
О ДТП рассказали очевидцы в краснодарских пабликах. По словам автора поста в телеграм-канале «Типичный Краснодар» грузовику снесло кабину.
На кадрах опубликованного в паблике видео видно, грузовик, которому снесло кабину и КамАЗ, который эвакуируют спецтехникой.
В пресс-службе МВД по Краснодару порталу Юга.ру рассказали, что ДТП произошло около 03:15 на участке 15 км + 400 м Ростовского шоссе.
Водитель КамАЗа двигался на небезопасной скорости в сторону поселка Лазурного и наехал на стоящий полуприцеп, прикрепленный к автомобилю Volvo. В результате ДТП никто не пострадал.
Как писали Юга.ру, ДТП с грузовиком произошло 5 августа в районе станицы Новотитаровской. Там загорелся в результате столкновения загорелся легковой автомобиль. Его водитель погиб на месте.