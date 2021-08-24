Блогер Даня Милохин прыгнул с 207-метрового моста в Сочи

Тиктокер Даня Милохин приехал в Сочи, чтобы выступить на «Новой волне» и 23 августа совершил экстремальный прыжок

Даня Милохин — популярный среди молодежи российский блогер. Количество его подписчиков в Тиктоке недавно превысило 14 млн.

Блогер приехал в Сочи несколько дней назад, чтобы выступить на музыкальном конкурсе «Новая волна». Он исполнил совместный трек с Николаем Басковым.

Кроме того, Милохин совершил прыжок с 207-метровой высоты в Скайпарке Сочи и поделился видео в соцсетях.