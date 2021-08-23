Краснодар присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

Краснодарский край

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На трех площадках Краснодара 28 августа бесплатно покажут российские фильмы в рамках всероссийской акции «Ночь кино»

Зрители смогут увидеть ленты «Конек-Горбунок» (0+), «Пальма» (6+) и «Огонь» (6+). Их будут демонстрировать на трех площадках: в кинотеатре «Кубанькино» (улица Ленина, 89), в ДК Пашковский (улица 1 мая, 65) и ДК центрального округа (улица Красноармейская, 30). Начало показов в 17:00.

Всего в Краснодарском крае 315 площадок в учреждениях культуры и кинематографии заявили о своем участии в акции, посвященной Дню российского кино. Кроме того, с 23 по 28 августа в официальных сайтах и в социальных сетях будут организованы тематические онлайн-мероприятия: мастер-классы, литературные выставки, исторические экскурсы, видеообзоры и лекции.

Акция состоится в России уже в шестой раз. 

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар

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Краснодар присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»
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