Краснодар присоединится к всероссийской акции «Ночь кино»

Зрители смогут увидеть ленты «Конек-Горбунок» (0+), «Пальма» (6+) и «Огонь» (6+). Их будут демонстрировать на трех площадках: в кинотеатре «Кубанькино» (улица Ленина, 89), в ДК Пашковский (улица 1 мая, 65) и ДК центрального округа (улица Красноармейская, 30). Начало показов в 17:00.

Всего в Краснодарском крае 315 площадок в учреждениях культуры и кинематографии заявили о своем участии в акции, посвященной Дню российского кино. Кроме того, с 23 по 28 августа в официальных сайтах и в социальных сетях будут организованы тематические онлайн-мероприятия: мастер-классы, литературные выставки, исторические экскурсы, видеообзоры и лекции.

Акция состоится в России уже в шестой раз.