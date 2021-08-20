Весь Краснодарский край накроет волна сильных ливней из-за грозового фронта

Вице-губернатор Андрей Алексеенко рассказал, что из-за грозового фронта по всему Краснодарскому краю до утра 21 августа прогнозируются очень сильные осадки

Напомним, с 12 по 16 августа в Краснодарском крае бушевал мезоциклон, который принес сильные разрушения. А штормовое предупреждение по непогоде еще действует. Так, с прошлого дня и до 21-го числа через Кубань проходят два фронтальных раздела.

Синоптики говорили, что осадки будут менее интенсивные и не такие продолжительные в сравнении с циклоном. Однако 19 августа в Краснодаре затопило несколько улиц и участок под мостом возле Вишняковского рынка, в Анапе закрыли федеральную трассу А-290 Новороссийск — Керчь, в Новороссийске затопило несколько сёл, на дорогу под Абинском сошел сель, а в Крымском районе закрыли трассу А-146 Краснодар — Верхнебаканский. Кроме того, в Геленджике и Анапе образовались смерчи над морем.

20 августа на Кубань снова обрушился удар стихии. Из-за наводнения в Темрюкском районе легковушки пустили в обход федеральной трассы А-290, в Крымском районе затопило 20 домов и трассу А-146.

Тем же днем вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко рассказал ТАСС, что сильные осадки из-за прохождения грозового фронта прогнозируются 20 августа и в ночь на 21-е по всему краю: от Ейска до Сочи. В районах за несколько часов может выпасть до 35 мм осадков. Самые сильные и продолжительные ливни ожидаются в Сочи, Туапсинском, Лабинском, Мостовском, Отрадненском и других районах.

«Возможны подъемы уровня рек, подтопления низин, падения деревьев и обрывы линий электропередачи при усилении ветра», — сказал Алексеенко.

Он также уточнил, что — помимо вышедшей из берегов реки Баканка в Крымском районе — повысился уровень воды в селе Горном в Новороссийске. Вице-губернатор добавил, что экстренные службы региона находятся в готовности, а режим ЧС действует в семи муниципалитетах.