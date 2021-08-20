Синоптики снова прогнозируют на Кубани дожди
Метеорологи рассказали какой будет погода в Краснодарском крае 20-22 августа
В Краснодаре 20 августа по данным сервиса «Яндекс.Погода» утром 24 ℃. Днем пройдет кратковременный дождь, а к вечеру снова выйдет солнце. Столбик термометра поднимется до 29 ℃.
На грядущих выходных сервис обещает в кубанской столице солнечную погоду и до 29 ℃. Кратковременный дождь прогнозируют только на вечер воскресенья 22 августа.
Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что по краю 20 августа пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах будет ливень с грозой и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с.
20-22 августа на Кубани прогнозируют дожди. Температура воздуха прогреется до 25-30 ℃.
На Черноморском побережье ожидается переменная облачность и кратковременные дожди. Столбик термометра покажет 24-29 ℃.
20 августа и до конца суток 21 августа в крае действует штормовое предупреждение. Местами в крае ожидаются ливни в сочетании с грозой и ветром до 20-22 м/с. На участке от Анапы до Магри имеется вероятность формирования смерчей над морем.
Напомним, через территорию Кубани 19-21 августа проходят два фронтальных раздела. Из-за этого в крае будут идти дожди локального характера. Осадки будут менее интенсивные и не такие продолжительные в сравнении с дождями 13–15 августа.
19 августа на Черноморском побережье отдыхающие и местные жители наблюдали смерчи. В телеграме мэрии Геленджика написали, что в бухте города-курорта их образовалось два за один час. А вечером смерч можно было увидеть в Анапе.