Синоптики снова прогнозируют на Кубани дожди

Метеорологи рассказали какой будет погода в Краснодарском крае 20-22 августа

В Краснодаре 20 августа по данным сервиса «Яндекс.Погода» утром 24 ℃. Днем пройдет кратковременный дождь, а к вечеру снова выйдет солнце. Столбик термометра поднимется до 29 ℃.

На грядущих выходных сервис обещает в кубанской столице солнечную погоду и до 29 ℃. Кратковременный дождь прогнозируют только на вечер воскресенья 22 августа.

Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что по краю 20 августа пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах будет ливень с грозой и шквалистое усиление ветра до 20-22 м/с.