На дорогу под Абинском сошел сель
Вечером 19 августа на трассу Абинск – Шапсугская сошел сель. Спасатели все еще расчищают дорогу
Около 19:30 на дорогу Абинск — Шапсугская сошел сель. Трассу закрыли для проезда. На месте работают полиция, спасатели и МЧС. Пострадавших нет.
В 21:11 оперштаб Кубани сообщил, что сотрудники МЧС продолжают расчищать дорогу, но движение по трассе открыто.
Также в оперштабе со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по краю рассказали о происшествии на дороге Абинск — Шапсугская. Автобус объезжал препятствие и съехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал.
Глава Крымского района Сергей Лесь прибыл на место и попросил местных жителей не выезжать на трассу.