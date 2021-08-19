На дорогу под Абинском сошел сель

Вечером 19 августа на трассу Абинск – Шапсугская сошел сель. Спасатели все еще расчищают дорогу

Около 19:30 на дорогу Абинск — Шапсугская сошел сель. Трассу закрыли для проезда. На месте работают полиция, спасатели и МЧС. Пострадавших нет.

В 21:11 оперштаб Кубани сообщил, что сотрудники МЧС продолжают расчищать дорогу, но движение по трассе открыто.

Также в оперштабе со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по краю рассказали о происшествии на дороге Абинск — Шапсугская. Автобус объезжал препятствие и съехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал.