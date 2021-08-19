В Новороссийске затопило несколько сёл

В ночь на 19 августа сёла Южная Озереевка и Мысхако затопило из-за сильных осадков

Напомним, по территории Краснодарского края с 19 по 21 августа пройдут два фронтальных раздела. Синоптики прогнозируют менее интенсивные осадки по сравнению с дождями 12-16 августа из-за черноморского мезоциклона.

Тем не менее, в ночь на 19 августа залповые ливни затопили село Южная Озереевка. Об этом сообщил в своем инстаграме глава Новороссийска Игорь Дяченко.

Основной удар пришелся на центральную часть села. Затопило улицы Мира, Свободы, Ильича. Вода зашла в порядка 20 домов.