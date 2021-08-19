В Новороссийске затопило несколько сёл
В ночь на 19 августа сёла Южная Озереевка и Мысхако затопило из-за сильных осадков
Напомним, по территории Краснодарского края с 19 по 21 августа пройдут два фронтальных раздела. Синоптики прогнозируют менее интенсивные осадки по сравнению с дождями 12-16 августа из-за черноморского мезоциклона.
Тем не менее, в ночь на 19 августа залповые ливни затопили село Южная Озереевка. Об этом сообщил в своем инстаграме глава Новороссийска Игорь Дяченко.
Основной удар пришелся на центральную часть села. Затопило улицы Мира, Свободы, Ильича. Вода зашла в порядка 20 домов.
Кроме того, в селе Мысхако размыло несколько тротуаров. Потоком воды принесло много щебня, веток и травы в ливневки и протекающую в селе реку.
Дяченко сообщил, что в непогоду в Новороссийске за сутки произошло 18 ДТП, в которых пострадали два человека, а один погиб. Спасатели работают над откачкой воды с улиц. Для расчистки реки готовится обращение в министерство природных ресурсов Краснодарского края, так как водоем является водоохранным объектом. Глава Новороссийска поручил завершить ликвидацию последствий непогоды в течение двух недель.
Как писали Юга.ру, утром 19 августа из-за сильных осадков снова закрыли участок трассы Новороссийск — Керчь. Также 18 августа из-за непогоды в Новороссийске без света остались почти 40 тыс. человек.