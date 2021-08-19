В Краснодаре сносят ЖК «Радуга»? Власти Кубани объяснили, что происходит

19 августа в соцсетях появились кадры сноса краснодарского ЖК «Радуга». Портал Юга.ру попросил краевую администрацию объяснить, в чем дело и будут ли достраивать проблемный объект

Жилой комплекс «Радуга» находится на улице Жигуленко, 7. Это три недостроенных 20-этажных литера в разной степени готовности. В каждом литере по 234 квартиры.

Строительство началось в 2015 году, а сдать объект дольщикам обещали в декабре 2016-го. Но стройка была заморожена. Как пишет пресс-служба краевой администрации, это один из знаковых долгостроев Кубани.

В декабре 2020 года ЖК передали на достройку Фонду защиты дольщиков Кубани совместно с госкомпанией.

«В ближайшем будущем необходимо подписать соглашение о софинансировании завершения объектов, после чего региональный Фонд выполнит все необходимые юридические процедуры. И уже после этого приступит непосредственно к строительно-монтажным работам на ЖК «Радуга», — писал вице-губернатор Андрей Алексеенко.

В свою очередь руководитель краевого фонда Евгения Шумейко отмечала, что на объекте уже идут работы по техническому обследованию и оценке состояния конструктива зданий.