В Краснодаре сносят ЖК «Радуга»? Власти Кубани объяснили, что происходит
19 августа в соцсетях появились кадры сноса краснодарского ЖК «Радуга». Портал Юга.ру попросил краевую администрацию объяснить, в чем дело и будут ли достраивать проблемный объект
Жилой комплекс «Радуга» находится на улице Жигуленко, 7. Это три недостроенных 20-этажных литера в разной степени готовности. В каждом литере по 234 квартиры.
Строительство началось в 2015 году, а сдать объект дольщикам обещали в декабре 2016-го. Но стройка была заморожена. Как пишет пресс-служба краевой администрации, это один из знаковых долгостроев Кубани.
В декабре 2020 года ЖК передали на достройку Фонду защиты дольщиков Кубани совместно с госкомпанией.
«В ближайшем будущем необходимо подписать соглашение о софинансировании завершения объектов, после чего региональный Фонд выполнит все необходимые юридические процедуры. И уже после этого приступит непосредственно к строительно-монтажным работам на ЖК «Радуга», — писал вице-губернатор Андрей Алексеенко.
В свою очередь руководитель краевого фонда Евгения Шумейко отмечала, что на объекте уже идут работы по техническому обследованию и оценке состояния конструктива зданий.
В феврале 2021-го Арбитражный суд удовлетворил ходатайство фонда о намерении перенять права и обязательства застройщика-банкрота. Сдать ЖК «Радуга» пообещали в начале 2023 года.
6 августа Евгения Шумейко сообщила, что регистрация прав фонда завершена. А с 9 августа начнется процесс загрузки проектной документации для прохождения госэкспертизы достоверности сметной стоимости.
Утром 19 августа в соцсетях появились кадры сноса здания.
«Работает техника, неужели сносят?», — удивились в паблике «Шанхай Краснодар».
Портал Юга.ру обратился в краевую администрацию, чтобы разобраться в ситуации. Замруководителя департамента по надзору в строительной сфере Максим Канищев рассказал, что идет демонтаж одного из литеров в малой степени готовности. По его словам, это такой технологический процесс — литер сносят для того, чтобы построить заново.
«Там (в ЖК «Радуга») три литера, их все достроят и введут в эксплуатацию. Один — в 2022-м году, остальные — в 2023-м», — уточнил Канищев.
Напомним, 11 августа глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил помочь дольщикам краснодарского ЖК «На Магистральной». Портал Юга.ру подробно рассказывал, что это за объект и какие с ним проблемы.
В июле в краевом центре ввели в эксплуатацию проблемный ЖК бизнес-класса «Резиденция», а дольщикам долгостроя «Снежная королева» решили выплатить компенсации.