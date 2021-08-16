Глава Адыгеи обсудил вопросы развития молодежных инициатив в регионе

16 августа Мурат Кумпилов подписал соглашение о сотрудничестве с Российским Союзом Молодежи и обсудил развитие молодежного движения в Адыгее

16 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем Российского Союза Молодежи (РСМ) Павлом Красноруцким.

На встрече обсудили вопросы развития молодежных объединений и подписали соглашение о сотрудничестве между РСМ и правительством Адыгеи. Оно включает в себя патриотическое воспитание, поддержку молодежного творчества, вовлечение молодежи в социальные инициативы и содействие в трудоустройстве.

Власти Адыгеи планируют и дальше тесно сотрудничать с РСМ, в том числе и в рамках подписанного соглашения. Ранее благодаря Союзу Молодежи во время пандемии появилось много волонтеров, которые помогали нуждающимся.

Председатель РСМ отметил, что Адыгейское региональное отделение является одним из самых активных в стране и вручил Кумпилову фирменный знак Союза.