Глава Адыгеи обсудил вопросы развития молодежных инициатив в регионе
16 августа Мурат Кумпилов подписал соглашение о сотрудничестве с Российским Союзом Молодежи и обсудил развитие молодежного движения в Адыгее
16 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем Российского Союза Молодежи (РСМ) Павлом Красноруцким.
На встрече обсудили вопросы развития молодежных объединений и подписали соглашение о сотрудничестве между РСМ и правительством Адыгеи. Оно включает в себя патриотическое воспитание, поддержку молодежного творчества, вовлечение молодежи в социальные инициативы и содействие в трудоустройстве.
Власти Адыгеи планируют и дальше тесно сотрудничать с РСМ, в том числе и в рамках подписанного соглашения. Ранее благодаря Союзу Молодежи во время пандемии появилось много волонтеров, которые помогали нуждающимся.
Председатель РСМ отметил, что Адыгейское региональное отделение является одним из самых активных в стране и вручил Кумпилову фирменный знак Союза.
Обсудили и будущие проекты. Например,межрегиональный образовательный форум «Фишт». В этом году он будет однодневным и пройдет в районе водопадов Руфабго. Также позже пройдет форум профессиональных образовательных организаций республики «Оштен», слёт сельской молодёжи «НАРТ», фестивали «Студент года в РА», «Этномода», Кубок молодежи РА и другие.
Также затронули тему вознаграждения молодежи за активность. Глава Адыгеи поручил министру образования и науки Адыгеи продумать систему, которая бы поощряла активистов и привлекала к деятельности.