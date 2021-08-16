Глава Адыгеи обсудил вопросы развития молодежных инициатив в регионе

Адыгея

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16 августа Мурат Кумпилов подписал соглашение о сотрудничестве с Российским Союзом Молодежи и обсудил развитие молодежного движения в Адыгее

16 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов встретился с председателем Российского Союза Молодежи (РСМ) Павлом Красноруцким. 

На встрече обсудили вопросы развития молодежных объединений и подписали соглашение о сотрудничестве между РСМ и правительством Адыгеи. Оно включает в себя патриотическое воспитание, поддержку молодежного творчества, вовлечение молодежи в социальные инициативы и содействие в трудоустройстве.

Власти Адыгеи планируют и дальше тесно сотрудничать с РСМ, в том числе и в рамках подписанного соглашения. Ранее благодаря Союзу Молодежи во время пандемии появилось много волонтеров, которые помогали нуждающимся. 

Председатель РСМ отметил, что Адыгейское региональное отделение является одним из самых активных в стране и вручил Кумпилову фирменный знак Союза.

Обсудили и будущие проекты. Например,межрегиональный образовательный форум «Фишт». В этом году он будет однодневным и пройдет в районе водопадов Руфабго. Также позже пройдет форум профессиональных образовательных организаций республики «Оштен», слёт сельской молодёжи «НАРТ», фестивали «Студент года в РА», «Этномода», Кубок молодежи РА и другие.

Также затронули тему вознаграждения молодежи за активность. Глава Адыгеи поручил министру образования и науки Адыгеи продумать систему, которая бы поощряла активистов и привлекала к деятельности. 

Молодежная политика Мурат Кумпилов

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