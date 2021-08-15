Жителей Крымска предупредили о возможной эвакуации

Напомним, на Кубань обрушился мезоциклон. В ночь на 13 августа подтопило несколько городов края. В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг. В Анапе эвакуировали более 450 человек. Режим ЧС ввели в 11 муниципалитетах края.

Синоптики прогнозировали, что циклон ослабеет к вечеру 15 августа, но погода наоборот ухудшилась. Снова подтопило Анапу, Темрюк и Геленджик.

Вечером 15 августа глава Крымского района Сергей Лесь сообщил в своем телеграме о вероятности подтопления. В связи с этим он попросил жителей и гостей Крымска подготовиться к эвакуации: собрать ценные вещи, документы и предупредить родственников.