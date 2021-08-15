Жителей Крымска предупредили о возможной эвакуации
15 августа глава Крымского района попросил жителей и гостей муниципалитета приготовиться к эвакуации
Напомним, на Кубань обрушился мезоциклон. В ночь на 13 августа подтопило несколько городов края. В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг. В Анапе эвакуировали более 450 человек. Режим ЧС ввели в 11 муниципалитетах края.
Синоптики прогнозировали, что циклон ослабеет к вечеру 15 августа, но погода наоборот ухудшилась. Снова подтопило Анапу, Темрюк и Геленджик.
Вечером 15 августа глава Крымского района Сергей Лесь сообщил в своем телеграме о вероятности подтопления. В связи с этим он попросил жителей и гостей Крымска подготовиться к эвакуации: собрать ценные вещи, документы и предупредить родственников.
Сейчас по улицам города ездят 8 машин с громкоговорителями для оповещения населения. Возможно включение сирен. Прерывистый звук означает «Внимание всем!». Если же звучит непрерывная сирена, то необходимо собрать вещи и документы и эвакуироваться.
В случае экстренной ситуации звонить по номерам:
112 — единый номер всех оперативных служб;
8(861)312 13 72 — оперативный дежурный ГО и ЧС Крымского района;
8(861)312 03 30 — оперативный дежурный администрации Крымского района.