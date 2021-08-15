На Кубани снова ухудшилась погода из-за мезоциклона

15 августа на Темрюк, Анапу и Новороссийск снова обрушились ливни

Напомним, на Кубань обрушился мезоциклон. В ночь на 13 августа подтопило несколько городов края. В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг. В Анапе эвакуировали более 450 человек. Режим ЧС ввели в 11 муниципалитетах края.

Синоптики прогнозировали, что циклон ослабеет к вечеру 15 августа, но в некоторых районах погода ухудшилась.

Днем 15 августа в инстаграме ОГИБДД по Новороссийску сообщили о проливном дожде. Из-за этого подтопило дорогу Новороссийск — Керчь в районе хутора Ленинский Путь, станиц Натухаевская и Раевская. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок по направлению.