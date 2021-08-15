На Кубани снова ухудшилась погода из-за мезоциклона
15 августа на Темрюк, Анапу и Новороссийск снова обрушились ливни
Напомним, на Кубань обрушился мезоциклон. В ночь на 13 августа подтопило несколько городов края. В Темрюкском районе сель сошел на пляж и автокемпинг. В Анапе эвакуировали более 450 человек. Режим ЧС ввели в 11 муниципалитетах края.
Синоптики прогнозировали, что циклон ослабеет к вечеру 15 августа, но в некоторых районах погода ухудшилась.
Днем 15 августа в инстаграме ОГИБДД по Новороссийску сообщили о проливном дожде. Из-за этого подтопило дорогу Новороссийск — Керчь в районе хутора Ленинский Путь, станиц Натухаевская и Раевская. Госавтоинспекция просит водителей воздержаться от поездок по направлению.
В Темрюкском районе все еще действует режим ЧС — там усилился дождь. На территории муниципалитета вода зашла в 388 частных дома, в зоне подтопления находится 833 человека.
В районе развернуто три пункта временного размещения:
- средняя школа №21 станицы Голубицкой (там сейчас семь человек, двое из них детей);
- средняя школа №1 (26 человек, девять детей) Темрюка;
- школа-интернат Темрюка (335 человек, из них 285 детей из детского лагеря «Северянка»).
Для помощи в ликвидации последствий непогоды в Темрюк приехали волонтеры из Краснодара и станицы Брюховецкой. Об этом в своем инстаграме сообщил глава Темрюка Максим Ермолаев.
В Анапе также прошел залповый ливень. Местные жители сообщают, что по улицам Краснодарская и Гребенской сейчас «настоящие реки».
Обновление 16:50: из-за обильных осадков пострадали пляжи Анапы. Больше всего повреждена территория Центрального, Лечебного пляжа и в районе Джемете. Подтоплен 21 санаторий, люди эвакуированы. На пляжах запрещено купание.
Также в Темрюкском районе подтоплены пляж Кучугуры и Подмаячный.
Режим ЧС введен в обоих муниципалитетах. Локально введен режим ЧС в Славянском районе, там подтоплен пляж в селе Ачуево. В Новороссийске подтоплен кемпинг в Южной Озереевке, но туристы вовремя покинули место.
На пляжах дежурят спасатели.