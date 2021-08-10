Правительство РФ планирует перевести на российские мессенджеры всех госслужащих и бюджетников

Принудительный перевод чиновников и бюджетников на российские мессенджеры, почту и сервисы видеосвязи планируют осуществить к 2022 году

В 2022 году это планируют распространить на преподавателей школ и вузов, чтобы они общались со студентами, школьниками и их родителями только через отечественные сервисы.

К декабрю 2021 года Минцифры подготовит нормативную базу для перевода сотрудников бюджетных организаций и госорганов на государственную платформу: «поддержки рабочих коммуникаций: почты, мессенджеров, сервисов видео-конференц-связи».

Как сообщил «Коммерсантъ», информация о переходе содержится в плане мероприятий госпрограммы «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», который Минцифры направило в правительство. Кроме того, эту инициативу уже одобрила правительственная комиссия по цифровому развитию.

Сообщается, что это коснется только рабочих чатов. Вне рабочее время и по личным вопросам ограничения на использование сервисов действовать не будут.