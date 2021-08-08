В Сочи из-за непогоды не смогли приземлиться девять самолетов

В ночь с 7 на 8 августа девять рейсов, следовавших в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Краснодар, Анапу, Ростов и Минеральные Воды

Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей выпустил штормовое предупреждение по Сочи. Оно действует с 22:00 7 августа и до 9 августа . На территории курорта прогнозируются сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер с порывами до 20-24 м/с.

Также ожидаются подъемы уровней воды в реках, риск схода селевых потоков, а на участке Магри — Веселое — смерчи над морем.