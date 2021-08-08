В Сочи из-за непогоды не смогли приземлиться девять самолетов
В ночь с 7 на 8 августа девять рейсов, следовавших в Сочи, ушли на запасные аэродромы в Краснодар, Анапу, Ростов и Минеральные Воды
Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей выпустил штормовое предупреждение по Сочи. Оно действует с 22:00 7 августа и до 9 августа. На территории курорта прогнозируются сильные дожди, грозы, град, шквалистый ветер с порывами до 20-24 м/с.
Также ожидаются подъемы уровней воды в реках, риск схода селевых потоков, а на участке Магри — Веселое — смерчи над морем.
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«В связи с прохождением грозового фронта командиры пяти воздушных кораблей приняли решение не заходить на посадку в аэропорт Сочи, а уйти на запасные аэродромы в Краснодар и Анапу», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В Международном аэропорту Сочи уточнили, что из-за непогоды не смогли приземлиться девять рейсов:
«Плотный грозовой засвет по береговой линии и шквалистый ветер 15 м/с не позволяли экипажам воздушных судов устанавливать визуальный контакт с полосой, в связи с чем были приняты решения об уходе на запасные аэродромы».
Так, три самолета приземлились в аэропорту Краснодара, на аэродромы в Анапу, Ростов и Минводы ушли по два рейса. После грозы все воздушные суда вернулись в Сочи и были направлены в пункты назначения. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.