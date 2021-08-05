Ранее Юга.ру писали, что по Краснодару разъезжает таксист, который мастурбирует за рулем при пассажирах. Первый случай произошел 24 июля, полиция проводит проверку. Второй раз на водителя пожаловалась 3 августа другая девушка. По словам пассажирок, это один и тот же таксист сервиса DiDi. Редакции не удалось получить комментарий пресс-службы компании до публикации первой новости.

После выхода материала представитель сервиса прислал официальный ответ по ситуации. Он звучал так: «Мы незамедлительно начали внутреннее расследование [...] С пассажиркой, снявшей видео, мы уже на связи [...] Водитель немедленно был заблокирован и не может принимать заказы на платформе DiDi».

Юга.ру уточнили, когда именно был заблокирован водитель и пришла ли компания к какому-либо соглашению с пострадавшей пассажиркой. Также редакция поинтересовалась, как получилось, что на водителя пожаловались 24 июля, а следующая жалоба от другой пассажирки поступила 3 августа.