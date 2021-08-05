Помните, как жительницы Краснодара жаловались на таксиста, который мастурбирует за рулем? По данным сервиса такси, таких водителей двое
Сервис такси DiDi 5 августа прокомментировал порталу Юга.ру ситуацию с мастурбацией водителя при клиентках
Ранее Юга.ру писали, что по Краснодару разъезжает таксист, который мастурбирует за рулем при пассажирах. Первый случай произошел 24 июля, полиция проводит проверку. Второй раз на водителя пожаловалась 3 августа другая девушка. По словам пассажирок, это один и тот же таксист сервиса DiDi. Редакции не удалось получить комментарий пресс-службы компании до публикации первой новости.
После выхода материала представитель сервиса прислал официальный ответ по ситуации. Он звучал так: «Мы незамедлительно начали внутреннее расследование [...] С пассажиркой, снявшей видео, мы уже на связи [...] Водитель немедленно был заблокирован и не может принимать заказы на платформе DiDi».
Юга.ру уточнили, когда именно был заблокирован водитель и пришла ли компания к какому-либо соглашению с пострадавшей пассажиркой. Также редакция поинтересовалась, как получилось, что на водителя пожаловались 24 июля, а следующая жалоба от другой пассажирки поступила 3 августа.
5 августа пресс-служба направила новый ответ. В нём говорится, что водителя заблокировали после обращения 24 июля. Пассажирке принесли извинения и возместили стоимость поездки «в кратном размере».
Касательно ситуации, которая произошла 3 августа, данные системы сервиса показали, что это другой водитель. Пассажирка обратилась в поддержку, таксиста заблокировали. Все обстоятельства инцидента выясняются.
«Подобное поведение категорически неприемлемо для водителей-партнёров, подключенных к сервису, и влечёт блокировку навсегда», — подчеркнули в пресс-службе DiDi.