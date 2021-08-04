Жительницы Краснодара пожаловались на таксиста, который мастурбирует за рулем

Первая жалоба на краснодарского таксиста, который мастурбирует при клиентках, появилась 24 июля. Полиция проводит проверку, а мужчина все еще работает в сервисе

24 июля телеграм-канал «Телетайп Краснодар» опубликовал запись о том, как девушка вызвала такси, а приехавший водитель начал при ней мастурбировать.

3 августа паблик сообщил о новом похожем случае. Другая девушка рассказала, что вызвала такси в сервисе DiDi. К ней приехал таксист Арсен на черном «Пежо». По ее словам, это был тот же водитель и машина, как на видео от 24 июля.

«Водитель вышел открыть багажник. Штаны спущены. Я сначала подумала, что он очень неаккуратно встал с сиденья, но водитель сел в салон, ещё больше приспустил штаны и стал самоудовлетворяться. Я, честно, испугалась. Не знаешь, что ждать от таких типов. Чувство, как будто помоями облили», — рассказала девушка.

4 августа Юга.ру обратились в пресс-службу УМВД по Краснодару за комментариям. Там сообщили, что 24 июля поступило обращение по поводу таксиста. Проводится проверка, по итогам будет принято решение. Второй жалобы в полицию не поступало.

Портал 93.ru рассказал, что в пресс-службе такси DiDi после первого видео сообщили о проведении внутреннего расследования. Однако журналисту Юга.ру в пресс-службе такси сказали, что не могут прокомментировать эту информацию и попросили направить официальный запрос.

Отметим, что в апреле сервис DiDi объявил о сотрудничестве со Всероссийским телефоном доверия для женщин. В пресс-службе говорили, что при регистрации жалобы на водителя сервис блокирует ему доступ к работе до выяснения обстоятельств.

«Безопасность поездок — безусловный приоритет для DiDi. Для ее обеспечения в компании принят целый ряд мер: анонимность номеров водителя и пассажира, скрытие адресов посадки и высадки по окончании поездки, кнопка SOS в приложении и пр. Если неприятный инцидент все же произошел, мы вместе с психологами Всероссийского телефона доверия поможем справиться с его последствиями», — заявлял директор по безопасности сервиса Сергей Брыкалов.