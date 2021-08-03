В Ростовской области вернули и ужесточили коронавирусные ограничения. Справки понадобятся даже в кафе
С 4 августа в Ростовской области снова ужесточат коронавирусные ограничения
3 августа губернатор донской области Василий Голубев подписал документ, согласно которому с 4 августа ужесточаются ограничения, связанные с COVID-19.
Теперь для посещения МФЦ, отделений почты, социальных фондов, фитнес-клубов, спортзалов, общепита (правило касается и летних веранд) нужно предъявить один из трех документов:
- сертификат о вакцинации от COVID-19;
- справка о перенесенном не более полугода назад коронавирусе;
- отрицательный ПЦР-тест (действует три дня).
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Ограничения не распространяются на детей до 18 лет. При отсутствии справок государственные и муниципальные услуги можно получить только дистанционно.
Также одну из справок придется предъявлять учащимся при заселении в общежития и работникам образовательных учреждений.
Спортивные мероприятия разрешены только для совершеннолетних участников и с одной из справок. Зрителям вход запрещен.
В кинотеатры, театры, общепит и концерты в закрытых помещениях будут пускать только 30% зрителей. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 кв. метров.
Приостанавливается работа бань, саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. Не будут работать аттракционы в парках.
В торгово-развлекательных центрах снова запретили работу фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос, а также торговые островки.
В общественном транспорте и такси нельзя будет проехать без масок или респираторов.
В больницах и поликлиниках приостанавливается проведение профосмотров, плановая госпитализация и медпомощь, которую можно отложить без угрозы для жизни пациента.
Государственные органы и местное самоуправление обязаны сократить очные мероприятия и проводить совещания в дистанционном формате.
За все время пандемии в Ростовской области зафиксировали 110 937 случаев заболевания, а за последние сутки выявили 444 положительных результатов коронавируса.
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