В Ростовской области вернули и ужесточили коронавирусные ограничения. Справки понадобятся даже в кафе

Ростовская область

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С 4 августа в Ростовской области снова ужесточат коронавирусные ограничения

3 августа губернатор донской области Василий Голубев подписал документ, согласно которому с 4 августа ужесточаются ограничения, связанные с COVID-19.

Теперь для посещения МФЦ, отделений почты, социальных фондов, фитнес-клубов, спортзалов, общепита (правило касается и летних веранд) нужно предъявить один из трех документов: 

  • сертификат о вакцинации от COVID-19;
  • справка о перенесенном не более полугода назад коронавирусе;
  • отрицательный ПЦР-тест (действует три дня). 

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Ограничения не распространяются на детей до 18 лет. При отсутствии справок государственные и муниципальные услуги можно получить только дистанционно. 

Также одну из справок придется предъявлять учащимся при заселении в общежития и работникам образовательных учреждений. 

Спортивные мероприятия разрешены только для совершеннолетних участников и с одной из справок. Зрителям вход запрещен. 

В кинотеатры, театры, общепит и концерты в закрытых помещениях будут пускать только 30% зрителей. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 кв. метров.

Приостанавливается работа бань, саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. Не будут работать аттракционы в парках. 

В торгово-развлекательных центрах снова запретили работу фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос, а также торговые островки.

В общественном транспорте и такси нельзя будет проехать без масок или респираторов. 

В больницах и поликлиниках приостанавливается проведение профосмотров, плановая госпитализация и медпомощь, которую можно отложить без угрозы для жизни пациента.  

Государственные органы и местное самоуправление обязаны сократить очные мероприятия и проводить совещания в дистанционном формате. 

За все время пандемии в Ростовской области зафиксировали 110 937 случаев заболевания, а за последние сутки выявили 444 положительных результатов коронавируса

Вакцинация Коронавирус Медицина Общепит Транспорт Эпидемии

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