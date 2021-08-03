В Ростовской области вернули и ужесточили коронавирусные ограничения. Справки понадобятся даже в кафе

С 4 августа в Ростовской области снова ужесточат коронавирусные ограничения

Теперь для посещения МФЦ, отделений почты, социальных фондов, фитнес-клубов, спортзалов, общепита (правило касается и летних веранд) нужно предъявить один из трех документов:

3 августа губернатор донской области Василий Голубев подписал документ , согласно которому с 4 августа ужесточаются ограничения, связанные с COVID-19.

Спортивные мероприятия разрешены только для совершеннолетних участников и с одной из справок. Зрителям вход запрещен.

Также одну из справок придется предъявлять учащимся при заселении в общежития и работникам образовательных учреждений.

Ограничения не распространяются на детей до 18 лет. При отсутствии справок государственные и муниципальные услуги можно получить только дистанционно.

В кинотеатры, театры, общепит и концерты в закрытых помещениях будут пускать только 30% зрителей. Для фитнес-центров и спортзалов сохраняется требование о минимальной площади на одного посетителя не менее чем в 10 кв. метров.

Приостанавливается работа бань, саун, бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. Не будут работать аттракционы в парках.

В торгово-развлекательных центрах снова запретили работу фуд-кортов, за исключением обслуживания на вынос, а также торговые островки.

В общественном транспорте и такси нельзя будет проехать без масок или респираторов.

В больницах и поликлиниках приостанавливается проведение профосмотров, плановая госпитализация и медпомощь, которую можно отложить без угрозы для жизни пациента.

Государственные органы и местное самоуправление обязаны сократить очные мероприятия и проводить совещания в дистанционном формате.