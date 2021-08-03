Жители СНТ «Дубки» предупредили власти Краснодара о возможной вырубке лесопарка
В мэрии Краснодара 3 августа ответили на видеообращение горожан, которые просили защитить заповедный лес от вырубки
1 августа паблик «Типичный Краснодар» выложил пост и видео, снятое жителями садового товарищества «Дубки» в Прикубанском округе.
Они рассказали, что председатель СНТ намерен утвердить межевой план, который предусматривает формирование новых участков за счёт вырубки лесопарка Хомуты.
Памятник природы «Лесопарк Хомуты» в станице Елизаветинской был образован в 1983 году. Его границы утвердили краевые власти в 2017-м. Относится к особо охраняемым природным территориям.
«Помогите спасти лес!», — кричат хором на видео краснодарцы.
Горожане засняли полосу леса, которая, по их сведениям, подлежит вырубке. Там растут вековые дубы, платаны, краснокнижный орешник.
3 августа ситуацию прокомментировали в телеграм-канале мэрии Краснодара. Там со ссылкой на департамент городского хозяйства и ТЭК рассказали, что порубочных билетов на работы на территории садового товарищества и в его окрестностях не выдавалось.
Если местные жители заметят вырубку деревьев, им нужно сообщить об этом в отдел коммунального хозяйства Прикубанского округа по телефону 8 (861) 226-38-05 и в полицию.
Также в администрации заявили, что межевание территории СНТ — зона ответственности правления садоводческого товарищества и всех его членов.