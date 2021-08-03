Жители СНТ «Дубки» предупредили власти Краснодара о возможной вырубке лесопарка

В мэрии Краснодара 3 августа ответили на видеообращение горожан, которые просили защитить заповедный лес от вырубки

1 августа паблик «Типичный Краснодар» выложил пост и видео, снятое жителями садового товарищества «Дубки» в Прикубанском округе. Они рассказали, что председатель СНТ намерен утвердить межевой план, который предусматривает формирование новых участков за счёт вырубки лесопарка Хомуты. Памятник природы «Лесопарк Хомуты» в станице Елизаветинской был образован в 1983 году. Его границы утвердили краевые власти в 2017-м. Относится к особо охраняемым природным территориям. «Помогите спасти лес!», — кричат хором на видео краснодарцы. Горожане засняли полосу леса, которая, по их сведениям, подлежит вырубке. Там растут вековые дубы, платаны, краснокнижный орешник.