Жители СНТ «Дубки» предупредили власти Краснодара о возможной вырубке лесопарка

Краснодарский край

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В мэрии Краснодара 3 августа ответили на видеообращение горожан, которые просили защитить заповедный лес от вырубки

1 августа паблик «Типичный Краснодар» выложил пост и видео, снятое жителями садового товарищества «Дубки» в Прикубанском округе. 

Они рассказали, что председатель СНТ намерен утвердить межевой план, который предусматривает формирование новых участков за счёт вырубки лесопарка Хомуты. 

Памятник природы «Лесопарк Хомуты» в станице Елизаветинской был образован в 1983 году. Его границы утвердили краевые власти в 2017-м. Относится к особо охраняемым природным территориям. 

«Помогите спасти лес!», — кричат хором на видео краснодарцы.

Горожане засняли полосу леса, которая, по их сведениям, подлежит вырубке. Там растут вековые дубы, платаны, краснокнижный орешник.

3 августа ситуацию прокомментировали в телеграм-канале мэрии Краснодара. Там со ссылкой на департамент городского хозяйства и ТЭК рассказали, что порубочных билетов на работы на территории садового товарищества и в его окрестностях не выдавалось.

Если местные жители заметят вырубку деревьев, им нужно сообщить об этом в отдел коммунального хозяйства Прикубанского округа по телефону 8 (861) 226-38-05 и в полицию. 

Также в администрации заявили, что межевание территории СНТ — зона ответственности правления садоводческого товарищества и всех его членов.

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