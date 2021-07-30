В Сочи открыли первый в стране парк для отдыха слонов
26 июля под Сочи открылся для посещения парк со слонами. За животными можно понаблюдать в почти естественной среде, покормить их и даже погладить
Парк для отдыха слонов — это совместный проект Росгосцирка и сафари-парка Live Vision. Идея парка принадлежит дрессировщику Андрею Дементьеву-Корнилову, о чем он рассказал в своем инстаграме.
На территории в 10 га есть пруд для купания слонов и палатка, где животные могут укрыться от непогоды и солнца. С одной стороны парк окружен горами, а с другой — зеленым массивом.
Планируется, что животные будут приезжать летом в парк на отдых, а с сентября по май гастролировать по России.
Первыми жильцами парка стали две индийские слонихи — 30-летняя Претти и 15-летняя Марго. Теперь их ждет отдых и восстановительные процедуры на природе.
«Я долго искал место для парка, где бы животные могли отдыхать между гастролями. И вот наконец нашёл. На территории сафари-парка нам выделили большой зелёный кусок земли. Я рад, что идею поддержал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков. Надеюсь, что это только начало пути, и в дальнейшем парк будет только расти и пополняться другими животными» — сказал дрессировщик Андрей Дементьев-Корнилов.
Понаблюдать за слонами и даже покормить их можно каждый день с 10:00 до 18:00 по адресу Сочи, Адлерский район, село Ахштырь, улица Кропоткинская 33А (на базе сафари-парка Live Vision).
Стоимость входного билета для взрослого — 1 тыс. рублей. Более подробная информация на сайте парка и в инстаграме.