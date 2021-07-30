В Сочи открыли первый в стране парк для отдыха слонов

26 июля под Сочи открылся для посещения парк со слонами. За животными можно понаблюдать в почти естественной среде, покормить их и даже погладить

Парк для отдыха слонов — это совместный проект Росгосцирка и сафари-парка Live Vision. Идея парка принадлежит дрессировщику Андрею Дементьеву-Корнилову, о чем он рассказал в своем инстаграме. На территории в 10 га есть пруд для купания слонов и палатка, где животные могут укрыться от непогоды и солнца. С одной стороны парк окружен горами, а с другой — зеленым массивом.

Планируется, что животные будут приезжать летом в парк на отдых, а с сентября по май гастролировать по России. Первыми жильцами парка стали две индийские слонихи — 30-летняя Претти и 15-летняя Марго. Теперь их ждет отдых и восстановительные процедуры на природе.